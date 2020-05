L’iniziativa di Ilaria per i non udenti.

La raccolta fondi lanciata dalla giovane di Olbia Ilaria Muresu per realizzare le mascherine per non udenti arriva in Consiglio comunale. A portare questa iniziativa all’attenzione dell’aula è la consigliera comunale di minoranza Ivana Russu. La consigliera ha letto in aula la lettera di Ilaria, sottolineando l’importanza delle persone non udenti di essere parte della comunità.

“Le mascherine trasparenti non sono certificate, mi auspico che le istituzioni si sensibilizzino al più presto – ha detto la consigliera Russu – perché è un diritto farsi capire ed essere integrati nella comunità”.

Il problema dei non udenti diventa, quindi, un tema all’attenzione del Consiglio comunale di Olbia. L’atleta paralimpica Muresu, insieme ad altri due ragazzi, Sara Succurro ed Ivan Lombardi, hanno lanciato, nelle scorse settimane, una raccolta fondi per realizzare delle mascherine trasparenti per aiutare chi non sente bene.

