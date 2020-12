Degrado e rifiuti a Olbia.

Spunta un cumulo di rifiuti a Olbia. La discarica abusiva si trova in via Plebi in zona Santa Lucia ed è di proporzioni immense. Là è stato buttato di tutto, dalle bottiglie di vetro, sacchi, cartone.

Non mancano rifiuti altamente pericolosi come la presenza massiccia di materiale in plastica. L’ennesimo degrado creato dall’uomo ha rovinato una delle zone più belle di Olbia sul monte Plebi, che offre una vista panoramica sulla città e sul golfo.

Un gesto di inciviltà che chiude un anno drammatico anche per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente cittadino.

