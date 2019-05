La manifestazione cinematografica a Olbia.

Anche quest’anno, da venerdì 14 a domenica 23 giugno, si terrà la manifestazione Olbia Film Network, presentata al festival di Cannes lo scorso fine settimana.

“Crediamo molto nel cinema come strumento di crescita culturale della comunità. Per questo abbiamo voluto sostenere con determinazione l’Olbia Film Network, evento giovane ma in costante e forte crescita– afferma l’assessore alla Cultura Sabrina Serra -. La nostra città è stata presente all’interno del più importante evento cinematografico mondiale e questo ci consente di promuovere il nostro territorio non solo per le sue bellezze naturalistiche ma anche per renderlo appetibile all’industria cinematografica con le conseguenti ricadute positive in termini economici e culturali”.

Il ricco programma prevede proiezioni, momenti formativi e incontri con attori del calibro di Alessandro Borghi.

