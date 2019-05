Questa sera il Trofeo Sardegna.

È giunto ormai alla quarta edizione il Trofeo Sardegna, disputato precedentemente due volte al Nespoli di Olbia e una alla Sardegna Arena di Cagliari, sempre tra Cagliari Calcio e Olbia Calcio, col Cagliari Calcio sempre vittorioso.

La partita sarà una passerella per entrambe le squadre, che nei rispettivi hanno già la salvezza in tasca, mentre la mente della dirigenza pensa già al futuro. Un modo per salutare i tifosi prima del “rompete le righe”, con l’Olbia che ha già terminato le partite e il Cagliari che deve affrontare l’Udinese in casa nell’ultima sfida del campionato.

Inedita la location scelta per l’edizione 2019 del torneo. Macomer permetterà al Cagliari di festeggiare la salvezza coi tifosi del nord Sardegna che non saranno presenti domenica a Cagliari per la sfida contro l’Udinese.

(Visited 55 times, 55 visits today)