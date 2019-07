Il contributo al festival internazionale del cinema di Olbia.

Un successo, nulla da dire. L’edizione 2019 dell’Olbia Film Network si è chiusa con numeri record. Il festival internazionale di cinema e mercato dell’audiovisivo dal 14 al 23 giugno ha animato il centro cittadino e non solo di produttori cinematrografici, registi, sceneggiatori e, ovviamente, di tanto pubblico.

Oltre 200 gli accreditati Industry, 45 cortometraggi e 4 lungometraggi proiettati, 500 film nella video library a disposizione dei distributori e buyers, 48 produzioni cinematografiche coinvolte e 8 festival internazionali partner. Quello che non era ancora emerso era, però, il contributo concesso dall’amministrazione comunale per l’organizzazione del festival.

L’importo è stato messo adesso nero su bianco in una recente delibera. Per l’organizzazione della manifestazione il Comune ha staccato all’associazione Diero di Roma un assegno di 50mila euro.

Neanche una cifra impressionante, se rapportata a quella di altri eventi. Ma in aggiunta gli organizzatori del festival hanno potuto beneficiare gratuitamente degli spazi del Museo Archeologico, dello spazio di via Dante per le proiezioni, di una pedana, delle transenne e dello sconto del 50 per cento sulle affissioni.

Un “evento di rilevanza strategica”, si precisa, comunque, nella delibera. Il risultato è stato un’edizione dell’Olbia Film Network da record.

