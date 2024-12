Il 2024 a Olbia, arrivano le pagelle di fine anno per la Giunta Nizzi

Con la fine del 2024 a Olbia arrivano le pagelle per la Giunta Nizzi

Con la fine del 2024 a Olbia arriva il momento delle pagelle di fine anno per il sindaco Settimo Nizzi e per la sua Giunta. Non è facile valutare l’operato di tutti gli assessori, considerato quanto il primo cittadino sia abituato a gestire le questioni in prima persona. Ma quello del 2026 sarà l’ultimo Capodanno con la fascia tricolore e c’è già fermento tra chi sogna di prendere il suo posto.

Settimo Nizzi – 7

In pieno calo demografico Olbia è l’unica in controtendenza. La città ha voglia di crescere e l’amministrazione annuncia di voler correggere gli errori del passato, come i cavalcavia sui nuraghi. Nella stanza dei bottoni c’è sempre Nizzi (che sta per compiere vent’anni da sindaco) e il 2025 sarà l’anno in cui potrà lasciare il segno col colpo finale. Sempre che non cambi la regola del terzo mandato…

Sabrina Serra – 7

La vicesindaco con deleghe a Scuole, Istruzione Pubblica, Cultura e Beni culturali è molto impegnata e molto presente. Grandi sforzi li mette nelle iniziative per i giovani.

Alessandro Fiorentino – 7

Proprio in queste settimane l’assessore a Bilancio e programmazione ha portato a casa variazioni di bilancio che incidono sui progetti concreti per la città. “Continuiamo a mantenere gli impegni presi in campagna elettorale”, ha detto quando ormai le elezioni più vicine sono le prossime.

Bastianino Monni – 6,5

L’assessore a Pianificazione e gestione del territorio sta portando avanti un grande progetto, quello del completamento di Porto Rotondo con interventi per 20mila metri cubi.

Antonella Sciola – 7

L’assessora a Lavori pubblici, Mobilità e verde sta lavorando su più fronti. Nascerà un parco in piazzale Girardengo, arriveranno nuovi sentieri organizzati e aumentano i controlli contro l’abbandono di rifiuti.

Elena Casu – 7

L’assessora allo Sport si divide tra i tanti grandi eventi che vengono organizzati a Olbia e le questioni locali, come il bando per assegnare le palestre delle scuole.

Simonetta Lai – 6

L’assessora alle Politiche sociali si è occupata dei soldi del Pnrr per gli anziani non autosufficienti e diverse iniziative per i minori e i disabili.

Vanni Sanna – 6

L’assessore al Commercio non è uno dei più sovraesposti della squadra di Nizzi.

Marco Balata – 7

L’assessore alle Grandi manifestazioni ormai passa dagli annunci per il Concertone di Capodanno a quelli per il Red Valley, con una facilità e una continuità che le altre città sarde gli invidiano.

