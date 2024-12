Non solo Capodanno a Olbia, tutti i concerti in Sardegna

Tutti i big della musica per Capodanno a Olbia e in Sardegna.

Conto alla rovescia per Capodanno a Olbia e in diverse città della Sardegna. Se Olbia ha il suo concertone con i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash (dopo i fuochi d’artificio), anche altri comuni dell’Isola e non solo quelli più grandi, hanno il loro programma di fine anno. La Maddalena, invece, ha puntato sui Nomadi e sabato c’è stato il concerto della rapper Anna Pepe.

A Castelsardo si dà l’addio al 2024 con Elodie, la popstar sempre in vetta alle classifiche italiane. Con lei un altro big, Irama, che salirà sul palco dopo i fuochi d’artificio. La vicina Alghero ha preparato un Capodanno all’insegna del pop rock, con i Negramaro.

Sassari quest’anno ha fatto un colpaccio, con la rocker toscana Gianna Nannini che darà il benvenuto al nuovo anno con il suo repertorio di successi. Oristano invece punta su un pubblico giovane come hanno fatto anche Olbia e altri comuni. Ci sarà Gaia, la star della musica che quest’anno ha scalato le classifiche con “Sesso e Samba” assieme a Tony Effe.

Anche Nuoro ha il suo Capodanno con una big della musica Giusy Ferreri, che negli anni è stata la regina delle hit estive e non. A Bosa, come Sassari e Alghero, si punta sul rock, con la cantautrice toscana Irene Grandi. Mentre Iglesias punta sui giovani con il gruppo milanese della musica techno Il Pagante e Dorgali invece avrà l’eclettico Max Gazzè con l’Orchestra Jazz della Sardegna.

A Tortolì ci saranno gli Zero Assoluto, autori di tanti successi negli anni Duemila, mentre Cagliari è unica città ad aver puntato a una star internazionale, con Stewart Copeland, leggendario batterista e fondatore dei Police.

Non solo a Capodanno, perché diversi comuni hanno puntato a star della musica celebri anche nei giorni precedenti. Il 29 dicembre ad Assemini si è esibito Tananai, a Sant’Antioco con DJ Jad & Wlady (Articolo 31). A Carbonia il 29 dicembre c’è stato Fred De Palma, atteso anche il giorno dopo a Golfo Aranci. Porto Cervo ha avuto il concerto di Malika Ayane, mentre a Villamassargia il Dj Gabry Ponte. Desulo con i mitici Nomadi, che chiuderanno l’anno a La Maddalena. Il 30 dicembre è la volta dei Tazenda a Sant’Antioco.



