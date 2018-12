Il viaggio nelle periferie di Olbia.

Non appena ci si sposta in un quartiere periferico è sempre lo stesso scenario. Strade che interrompono l’asfalto quando ci si addentra all’interno delle traverse, anche se le case sono ancora presenti e sono tante. Troppe senza illuminazione cittadina, fognature e con il problema del fango che si presenta ogni volta che piove.

Siamo appena dopo il ponte distrutto dall’alluvione e ricostruito quartiere Isticadeddu-Gregorio, nelle “vie dei pianeti” via Marte e via Mercurio, in particolare, sono le strade che presentano le maggiori carenze. Entrambe confinanti con via Giove, l’unica a possedere il minimo delle infrastrutture come la strada e la fognatura.

Le due traverse, presentano un nucleo abitativo abbastanza continuativo. Le pozzanghere, il fango rendono gli accessi impraticabili con il maltempo. In via Mercurio (nel lato destro) è caduta anche la segnaletica della toponomastica cittadina e i crateri scavati dalla pioggia fanno sembrare davvero su un pianeta. Le stesse problematiche sono presenti anche in via Pizzarro.

(Visited 30 times, 30 visits today)