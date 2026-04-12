Olbia, la Marina di Tilibbas convoca l’assemblea della cooperativa

La Marina di Tilibbas convoca i soci.

La società cooperativa sportiva dilettantistica “La Marina di Tilibbas” di Olbia ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci per il mese di aprile, un appuntamento fondamentale per la vita associativa e per la gestione delle attività future. L’incontro si terrà a Olbia, in via Fidia numero 52, venerdì 17 aprile alle ore 18:30.

LEGGI ANCHE: Tilibbas diventa del Comune di Olbia dopo la revisione dei confini del Cipnes.

All’ordine del giorno figurano temi di rilievo per la cooperativa: l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e del bilancio preventivo 2026, passaggi essenziali per garantire trasparenza e pianificazione economica. Spazio anche alle comunicazioni relative alle novità provenienti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e dal Comune di Olbia, elementi che potrebbero influenzare direttamente le attività della Marina. L’assemblea rappresenta non solo un momento formale, ma anche un’occasione concreta di confronto e condivisione, in cui ogni socio può contribuire alle scelte strategiche e al futuro della cooperativa. In caso di impossibilità a presenziare, è possibile farsi rappresentare da altro socio munito di regolare delega, secondo quanto previsto dallo statuto sociale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui