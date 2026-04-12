Lavori all’impianto di Oschiri, niente acqua nei comuni della Gallura

I lavori all’impianto dell’acqua a Oschiri.

È stato programmato per martedì 14 aprile un intervento di manutenzione straordinaria da parte dei tecnici di Abbanoa sull’acquedotto di Pattada, con particolare riferimento al ramo nord che alimenta diversi centri dell’Alta Gallura. L’attività riguarda l’installazione di nuove apparecchiature all’interno dell’impianto partitore “Marinispa“, situato nel comune di Oschiri, nell’ambito della gestione della rete idrica.

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Le operazioni prenderanno avvio alle ore 6 di martedì e proseguiranno fino alle 14 di mercoledì. In tale intervallo temporale la condotta verrà temporaneamente posta fuori servizio, con conseguenti effetti sulla distribuzione idrica nelle aree interessate.

Per i comuni di Tempio Pausania, Calangianus, Aggius, Luras e Bortigiadas è stato previsto che l’erogazione venga comunque garantita dal potabilizzatore di Pischinaccia, alimentato dalle risorse provenienti dal Limbara. Non si escludono tuttavia possibili cali di pressione nella fascia oraria compresa tra le 22 di martedì e le 7 di mercoledì, dovuti alla sospensione dell’integrazione assicurata dall’acquedotto di Pattada.

Per Oschiri, Berchidda, Tula ed Erula l’approvvigionamento sarà assicurato tramite le scorte accumulate nei serbatoi comunali, attraverso manovre tecniche predisposte dagli operatori. In questi centri potranno verificarsi riduzioni di pressione o interruzioni temporanee del servizio, soprattutto nelle zone situate a maggiore altitudine, in relazione al calo dei livelli nelle vasche di accumulo.

Al termine delle attività è previsto il ripristino della funzionalità della condotta e la progressiva rialimentazione dei serbatoi, con il ritorno graduale alla normale erogazione. Per tutta la durata dell’intervento i tecnici resteranno operativi per contenere eventuali disagi e, se possibile, anticipare le fasi di riattivazione del servizio. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al servizio guasti attivo 24 ore su 24 tramite il numero verde 800/022040.

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