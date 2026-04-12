La riapertura dello Spazio Faber a Tempio.

Nel centro storico di Tempio Pausania torna accessibile uno spazio simbolico per la città. Dopo un periodo di chiusura legato ai lavori di riqualificazione, lo Spazio Faber riapre al pubblico con un volto rinnovato e una funzione ancora più definita.

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L’intervento ha interessato sia l’edificio sia la piazza antistante, progettata dall’architetto Renzo Piano. La riapertura segna il completamento di un percorso lungo e complesso, reso possibile grazie alla collaborazione tra enti locali e organismi territoriali.

La struttura rappresenta un punto di riferimento per i visitatori e per chi sceglie Tempio come meta, anche in relazione al legame con Fabrizio De André, figura centrale nella narrazione culturale del luogo.

Gli interventi nello Spazio Faber a Tempio.

I lavori hanno riguardato la manutenzione straordinaria della piazza e la riqualificazione degli ambienti interni. Gli operatori hanno eseguito interventi mirati al rinnovo e alla sostituzione di alcune componenti, rispettando il progetto originario.

La piazza conserva infatti le caratteristiche pensate da Renzo Piano. Le vele e le strutture presenti continuano a creare giochi di luce e ombra, elemento distintivo dell’area.

All’interno dello Spazio Faber a Tempio, il progetto ha introdotto nuove soluzioni estetiche e funzionali. Le quattro vele colorate, ispirate ai colori principali della piazza, definiscono un ambiente accogliente e coerente con lo spazio esterno.

L’intervento ha incluso anche un nuovo sistema di illuminazione e la realizzazione di un desk di accoglienza. Questi elementi migliorano la fruibilità della struttura e rendono più immediato il contatto con i visitatori.

Le prospettive dello Spazio Faber a Tempio.

La riapertura dello Spazio Faber a Tempio rafforza il ruolo della struttura come punto informativo per il turismo. L’amministrazione intende valorizzare ulteriormente questo spazio attraverso eventi e iniziative organizzate in modo più coordinato.

Durante la cerimonia inaugurale, la musica ha accompagnato il ritorno alla piena attività. L’evento ha coinvolto la comunità locale e ha segnato simbolicamente la ripartenza dello spazio.

Il progetto ha mantenuto anche un forte legame con la memoria storica del luogo. All’interno, infatti, trova spazio una ricostruzione visiva del passato dell’ex mercato, arricchita da contenuti che ne raccontano l’evoluzione.

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