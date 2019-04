Olbia, la Marina di Tilibbas convoca l’assemblea della cooperativa

Assemblea della cooperativa.

La cooperativa la Marina di Tilibbas, presieduta da Antonio Biddau, convoca l’assemblea dei soci, in programma per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 07,00 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile alle ore 18, in seconda convocazione.

Questo l’ordine del giorno: approvazione bilancio consuntivo 2018; approvazione bilancio preventivo 2019; varie ed eventuali. All’assemblea potranno intervenire tutti i soci. L’assemblea si riunirà nella sede della cooperativa, in via dei Lidi 11 a Olbia. Per informazioni visitare la pagina Facebook o rivolgersi alla sede.

(Visited 27 times, 27 visits today)