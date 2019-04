L’incontro tra le due compagnie.

Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas ha convocato per lunedì 15 aprile alle ore 15,30 a Villa Devoto a Cagliari i vertici di Alitalia e Air Italy. Al centro dell’incontro le rotte da e per Olbia in regime di continuità territoriale.

Caso continuità territoriale, la Regione si difende: “Ce l’ha detto l’Europa”. Il rischio di danno erariale su Olbia

Si tratta forse dell’ultima possibilità di mediazione, dopo l’affondo di ieri di Air Italy, che ha parlato di “soluzione farsa”.

Air Italy verso l’addio da Olbia: “Impossibile una condivisione dei voli”. Duro attacco alla Regione

In definitiva, l’annuncio dell’avvio della smobilitazione da Olbia per l’ex compagnia sarda, che ha innescato un mare di reazioni, anche tra gli stessi componenti dei partiti della maggioranza, che sostengono il governatore Solinas.

Caos continuità territoriale da Olbia, l’assessore regionale Fasolino: “Trovare la soluzione”

Il più duro è stato Gigi Carbini di Fratelli d’Italia, che ha parlato di “circo”.

Caos continuità territoriale, Fratelli d’Italia spacca la coalizione: “Un circo”

Mentre il Pd ed il Movimento 5 Stelle hanno ricordato il “danno incalcolabile” che ci sarebbe in caso di disimpegno di Air Italy da Olbia.

Caso continuità territoriale, il consigliere regionale dei 5 Stelle Li Gioi: “Serve un atto di responsabilità o i danni saranno enormi”

Intanto, Air Italy ha sospeso la vendita dei biglietti da Olbia per Roma e Milano e Alitalia è tornata a promuovere i suoi.

(Visited 199 times, 199 visits today)