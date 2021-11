La valigia di Babbo Natale alla Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia.

A Olbia arriva laboratorio di lettura animata “La valigia di Babbo Natale”. Un viaggio alla scoperta dei racconti e della magia del Natale organizzato dalla Biblioteca Civica Simpliciana ed è curato dalla lettrice Catia Langiu.

E’ rivolto ai bambini di età dai 3 ai 10 anni e si terrà nel mese di dicembre dalle ore 17 alle ore 18 e 30 nella sala bambini della Biblioteca Civica Simpliciana, Piazzetta Dionigi Panedda 3.

Lunedì 6, 13 e 20 dicembre il laboratorio sarà dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni, mercoledì 1, martedì 7 e 21 dicembre per i bambini dai 6 agli 8 anni e infine giovedì 9, mercoledì 15 e 22 dicembre i ragazzi dai 9 ai 10 anni. Per tutti gli appuntamento è previsto un numero di 10 partecipanti.

Il modulo per l’iscrizione potrà essere ritirato presso la Biblioteca Civica Simpliciana, oppure scaricato direttamente dal sito internet del Comune di Olbia o della Biblioteca Civica Simpliciana.

Le domande dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune di Olbia sito via Garibaldi 49 a mano o tramite pec (protocollo@pec.comuneolbia.it) e faranno parte di una lista il cui ordine di precedenza sarà stabilito in base al numero di protocollo attribuito alla domanda stessa. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca Civica Simpliciana tel. 0789/26710-25533.