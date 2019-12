Distribuiti centinaia di libretti informativi.

Spinti dalla volontà di tenere soprattutto i giovani lontani dalla droga, i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga hanno effettuato un ennesima iniziativa di prevenzione all’uso di droga indirizzandosi a quella fetta di società che nella droga spera di trovare uno sfogo.

Per questo motivo, nel week end appena passato, sono stati distribuiti centinaia di libretti informativi tramite i quali i ragazzi possono riflettere su quanto possano cadere in basso se, offuscati dall’idea che lo sballo possa allontanare le loro incapacità o le loro difficoltà, consumando droga. Affinché l’iniziativa potesse diventare virale, sono stati coinvolti i commercianti facendo in modo che il grande afflusso che in questi giorni ovviamente avrebbe portato gli olbiesi a riversarsi nei negozi, portasse con se un messaggio sociale, alimentando l’idea che si possa un giorno vivere liberi dalla droga.

Non è un caso se questa fondazione sia ispirata dalle parole del filosofo L. Ron Hubbard il quale disse che “le droghe privano la vita delle gioie e delle sensazioni che son comunque l’unica ragione di vivere”

I cittadini e commercianti, nel ricevere le corrette informazioni dai volontari olbiesi, hanno risposto sottolineando sia la loro volontà di veder cessare questo ignobile mondo degli stupefacenti, sia mostrandosi felici per avere uno strumento tramite il quale contribuire alla lotta a queste sostanze. D’altra parte, considerato il fatto che che tutti quanti sono consapevoli dei danni che comporta il consumo e lo spaccio di droga, considerato che nessuno vorrebbe a casa un figlio tossicodipendente e che nessun figlio vuole far soffrire i propri genitori, non si può che fare squadra, unirsi e continuare con iniziative come quelle dei volontari olbiesi. L’obiettivo è solo uno: la vita libera dalla droga.

