Rigettata l’istanza.

Nessuna archiviazione per l’indagine che vede coinvolto l’ex procuratore della sede gallurese Domenico Fiordalisi. Il gip del tribunale di Tempio ha rigettato l’istanza procedendo all’imputazione coatta.

Ora la procura ha 10 giorni di tempo per formulare l’imputazione e per poi fissare la prima udienza preliminare. La vicenda risale al periodo tra il dicembre 2017 e i primi mesi del 2018.

Fiordalisi era ritornato in Gallura per fornire delle spiegazioni al Consiglio superiore della magistratura in merito alla mancata iscrizione di oltre mille notizie di reato. Secondo l’accusa il magistrato avrebbe modificato un fascicolo di indagine aggiungendo delle annotazioni a penna.

