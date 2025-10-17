Olbia, la Marina di Tilibbas convoca l’assemblea della cooperativa

Assemblea della cooperativa
La cooperativa Marina di Tilibbas di Olbia, presieduta da Antonio Biddau, convoca l’assemblea ordinaria dei soci, in programma per il giorno 24 ottobre, alle ore 18.30, in via Fidia 52 . L’assemblea ordinaria ha i seguenti punti: Comunicazione all’assemblea dell’andamento 2025, Cambio sede legale, Comunicazione all’assemblea della previsione spesa 2026, Varie ed eventuali.
Si invitano tutti i soci a partecipare puntualmente, data l’importanza degli argomenti in discussione.
In caso di impossibilità a presenziare, è possibile farsi rappresentare da altro socio munito di regolare delega, secondo quanto previsto dallo statuto sociale.