L’iniziativa per il Festival del Mirto a Olbia.

Per prossimo festival del Mirto, l’Associazione Mirtò in collaborazione con Confcommercio Olbia organizza un “percorso del gusto” col coinvolgimento dei ristoratori, dei pubblici esercizi e delle gelaterie di Olbia.

L’adesione all’iniziativa sarà gratuita e alle attività verrà richiesto di proporre un piatto, un aperitivo, o un dolce che abbia come protagonista il mirto, che verrà proposto nei vari menù ai clienti dei locali. Per definire l’elenco dei partecipanti e la relativa campagna di comunicazione, gli esercenti dovranno far pervenire la propria adesione agli uffici di Confcommercio Olbia entro e non oltre le ore 12 di Martedì 4 Agosto.

Maggiori informazioni si possono richiedere alla Confcommercio Olbia in via Ogliastra 46 al telefono 078923994 / 0789293107 o via mail a confcommercio.olbia@tiscali.it

