Air Italy, il ministero incontra i sindacati: ma allontana i lavoratori

La decisione per la manifestazione dei lavoratori di Air Italy a Roma.

La Questura di Roma ha proibito di effettuare la manifestazione organizzata da Unione Sindacale di Base, Cobas, Associazione Piloti, Uiltrasporti e Filt Cgil, dei lavoratori di Air Italy, inizialmente concessa, davanti al Ministero dello Sviluppo Economico e vicino alla sede del Ministero del Lavoro prescrivendone l’allontanamento in Piazza Barberini a Roma.

La Questura ha motivato la decisione con la richiesta dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico di allontanare i manifestanti dalla propria sede perché la vertenza Air Italy non ha alcuna attinenza con tale dicastero.

“Ciò è semplicemente assurdo dato che il Mise è uno dei tre ministeri, insieme al Lavoro ed ai Trasporti, direttamente coinvolti nel futuro industriale di un patrimonio dell’aviazione civile italiana”, commentano i rappresentanti dell’Unione Sindacale di Base.

“Chiediamo quindi al Ministro Patuanelli e alla Sottosegretaria Todde, che riteniamo pienamente titolati a gestire la vertenza in concerto con gli altri Ministeri citati, a non lasciare questa difficile e complessa partita – proseguono i sindacati – . Diversamente sarebbe evidente la volontà di abdicare al ruolo istituzionale di salvaguardia del futuro dei lavoratori di quest’azienda e di questo settore”.

Intanto le organizzazioni sindacali confermano e rilanciano la mobilitazione dei lavoratori Air Italy del 4 agosto a partire dalle ore 10 presso piazza Barberini autorizzata per un massimo di 100 unità, che poi proseguirà il pomeriggio con un presidio presso il Ministero dei Trasporti dalle ore 14 (per un massimo di 50 unità) altro ministero direttamente coinvolto in questa difficile vertenza.

“Maggiore sarà l’indifferenza e il tentativo di dimenticare questa vertenza, più forte sarà la nostra voce nel rivendicare le legittime richieste dei lavoratori Air Italy per il lavoro, il reddito e la dignità”, concludono i sindacati.

