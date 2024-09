“I luoghi di dove”, a Olbia in mostra le opere di Licia Sanna

Mostra Personale di Licia Sanna a Olbia

Dal 19 al 29 Settembre il Centro Arte Olbia (ex Padiglione Audi) ospita la mostra “I luoghi di dove” dell’artista Licia Sanna. “Si tratta di un vero e proprio itinerario di emozioni e passioni alla ricerca degli spazi dell’anima. I visitatori dell’esposizione potranno seguire, attraverso la “guida” di fili colorati come in un gioco di fibre ottiche, i temi rappresentati attraverso le oltre quaranta opere tra dipinti, sculture in bronzo e ceramiche”.

“Licia Sanna è una pittrice e scultrice sarda che vive e lavora nella realtà internazionale della Costa Smeralda. Nella sua casa casa-atelier affacciata sul mare, crea e realizza opere la cui personale identità artistica richiama cenni rivelatori d’ispirazioni tratte dai maestri Piero della Francesca, Felice Casorati e Amedeo Modigliani, senza temere di attraversare secoli di storia dell’arte”.

“È questa fascinazione senza tempo che le ha fatto varcare le sale museali del Vittoriano a Roma fino alle gallerie di mezza Europa e d’Oltreoceano attraverso l’Artexpo di New York e Miami, e le rassegne Arte & Fiera di Bologna e Reggio Emilia. Giovedì 19 settembre alle ore 18,30 cocktail inaugurale – Centro Arte Olbia, (Ex Padiglione Audì) Strada Statale 125 Km.1 – direzione Olbia Costa Smeralda”.

