Le due nascite ad Olbia il giorno di Natale.

Non è stato un Natale come tutti gli altri quest’anno per le neo mamme Valentina Serra e Valeria Corda. Il regalo più bello dell’anno è arrivato ieri a Olbia con la nascita dei loro splendidi bambini. I due “natalini”, venuti alla luce a poche ore di distanza l’una dall’altro, si chiamano Giorgia e Antonio, e alla prova della bilancia pesavano entrambi 2,9 chilogrammi.

Immensa la gioia nel reparto di ostetricia all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dell’ostetrica Rina Pala e del dottor Pietro Demurtas che hanno fatto nascere Giorgia e dell’ostetrica Alice Bognolo insieme con il dottor Giovanni Ruiu che hanno fatto nascere Antonio. E ovviamente immensa la gioia delle due neo mamme, dei rispettivi papà e dei familiari, che hanno ricevuto questo bellissimo regalo di Natale.





(Visited 4.526 times, 277 visits today)