Il numero dei positivi a Olbia.

Il numero dei positivi a Olbia è in calo. Nel capoluogo gallurese sono 118 le persone positive al coronavirus con un indice del contagio appena dell’1%. I dati sono stati comunicati oggi dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che si dichiara contro l’istituzione della zona arancione in Sardegna.

“I dati dei positivi sono in diminuzione, se pensiamo che due mesi fa avevamo 283 persone con il covid – ha detto il primo cittadino di Olbia – , il numero dei posti letto è diminuito, con 40 liberi. Questo non quadra con la trasformazione della Sardegna in zona arancione. Fino a oggi i cittadini hanno rispettando il Dcpm, ma non vorrei che a causa di questa situazione, la gente mandi tutto a quel paese, perché stanno creando disperazione. Non ci sono dati che possano giustificare le limitazioni imposte”.

Poi, c’è la questione Ats, che continua a non aggiornare i dati dei contagiati. Gli ultimi dati dell’azienda pubblica, infatti, risalgono a 10 giorni fa. “Potrebbero esserci i dati delle persone guarite e negativizzate”, ha detto Nizzi. Quanto alla zona gialla la fascia tricolore di Olbia spera in un’interlocuzione tra il Ministero e il governatore Solinas.

(Visited 251 times, 252 visits today)