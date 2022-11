Via Gennergantu diventa “strada scolastica”, bimbi al sicuro a Olbia

La nuova strada scolastica di Olbia.

Olbia istituisce una nuova strada scolastica. Il Comune ha esteso l’iniziativa in via Gennargentu, tratto compreso tra via D’Annunzio e via Fera. Questa strada è fruita sia dai bambini delle scuole medie, sia per le elementari e le materne.

”Dopo l’esperimento riuscito della strada scolastica istituita in via Nanni nel 2019 – dichiara il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi – i cittadini hanno chiesto di replicarla in altre scuole della città. E così, da domani, una nuova strada scolastica sarà attivata in via Gennargentu”. Per l’applicazione della norma, il Comune ha istituito il divieto di transito e di fermata in via Gennargentu. Si tratta della strada compresa tra via Gabriele D’Annunzio e via Fera. Il tratto sarà chiuso dalle ore 07,45 alle ore 08,45 e dalle ore 13,15 alle ore 14,15 di tutti i giorni di regolare svolgimento dell’attività scolastica. La viabilità alternativa è garantita da via Limbara e poi da via Salvatore Fera, come si può ben vedere dalla cartina allegata.

Il progetto si inserisce tra quelli per rendere Olbia una città più a dimensione di cittadino e più sicura in termini di viabilità. ”Olbia è la prima città 30 Km/h d’Italia con un provvedimento adottato un anno e mezzo fa – dice il primo cittadino -. Primato che ora si contendono diverse città italiane per un provvedimento inizialmente criticato, come spesso accade quando si vanno a modificare le abitudini radicate. Parlando di infrastrutture, abbiamo inaugurato qualche settimana fa l’ultimo tratto del lungomare completamente riqualificato, con la sua pista ciclabile, gli spazi verdi e fioriti, la palestra all’aperto, i jungle trees e i giochi per i bambini”.

Olbia è anche la prima città italiana ad aver adottato il Pediplan, oltre che il Biciplan, entrambi facilitati proprio dalla città 30. “I due piani, adottati a marzo del 2022 – prosegue Nizzi – hanno lo scopo di favorire e sviluppare gli spostamenti a piedi e in bicicletta nella vita di ogni giorno, per andare al lavoro o a scuola, ad esempio. Inoltre, abbiamo indetto la gara per redigere il Piano urbano della mobilità sostenibile, per definire l’assetto trasportistico della città in un orizzonte di medio e lungo periodo. Contestualmente, sarà redatto il Piano generale del traffico urbano per la modellizzazione della mobilità in uno scenario di breve periodo”.

”Aver partecipato al progetto europeo Cyclewalk, dove abbiamo potuto apprendere buone pratiche da realtà come Amsterdam – spiega – . La città ha fatto della mobilità sostenibile il suo biglietto da visita e radicato in noi la consapevolezza che solo una cultura volta a questo tipo di mobilità può migliorare sensibilmente la qualità della vita dei cittadini, rendendo la comunità più vivace e sana. E questa è la strada che continueremo a percorrere con convinzione e fermezza con le tante iniziative che stiamo portando avanti”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui