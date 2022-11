Scambio tra Cuba e Sardegna sulle politiche di genere

Sardegna e Cuba a confronto sul tema delle politiche di genere. La presenza nell’Isola di Yamila González Ferrer, dottoressa in Scienze giuridiche e professora ordinaria della facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Avana. È anche coordinatrice del Progetto: “Giustizia in chiave di genere“. Era ospite del professore Carlo Pilia dell’Università di Cagliari. Grazie al grande interesse per la sua figura e per l’importante lavoro che svolge nell’ambito della difesa dei diritti delle donne e dei bambini a livello internazionale. È stata occasione per i dirigenti Galluresi di Agci, l’associazione generale delle cooperative italiane. per promuovere un incontro con le principali Istituzioni regionali sarde.

La dottoressa González Ferrer, nella sua qualità di componente del Comitato nazionale della Federazione delle donne cubane e membro del Comitato delle Nazioni unite per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (Cedaw) ha incontrato l’assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, e la presidente della commissione Pari opportunità, Francesca Ruggiu. Con loro il presidente Agci Gallura-Nuoro, Michele Fiori, la vicepresidente nazionale Coordinamento donne e parità dell’Agci, Rosina Niola, e la mediatrice culturale Nivia Iglesias Davis.

Entrambi gli incontri sono stati occasioni sia per conoscere la realtà di una nazione lontana ma incredibilmente vicina per tradizioni e influenze storiche, sia per dialogare su proposte di future collaborazioni istituzionali. Lo scambio di esperienze sulle buone prassi in materia di parità di genere, di valorizzazione del contributo delle donne all’interno della società, del welfare e nel mondo del lavoro e delle imprese, ha posto l’accento sulla rilevanza di avviare un percorso di interscambio e consolidamento dei rapporti tra i Paesi e favorire la cooperazione reciproca nei vari settori.

Niola e Fiori, nei loro interventi hanno ricordato come l’Agci abbia tra le sue finalità la promozione di iniziative di conciliazione vita-lavoro a sostegno dell’occupazione femminile. Le proposte emerse aprono nuove prospettive per avviare un progetto di sensibilizzazione allo sviluppo di iniziative imprenditoriali a Cuba, partendo dal modello cooperativo italiano e incentivando soprattutto la creazione o implementazione di reti di sostegno all’imprenditorialità femminile.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui