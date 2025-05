Schianto in galleria a San Teodoro, una coppia finisce in ospedale

Incidente nella galleria Lu Cuponeddi sulla 131 Dcn a San Teodoro, ci sono feriti

Due auto si son scontrate all’interno della galleria Li Cuponeddi lungo la 131 Dcn a San Teodoro, due feriti in ospedale a Olbia. I vigili del fuoco di Siniscola sono entrati in azione verso le 11.30 per l’incidente all’interni della galleria, nella direzione da Olbia verso Nuoro.

Lì dentro c’è stato lo scontro tra un Suv Range Rover e un’utilitaria Opel. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Corsa, una coppia di tedeschi. Per loro è stato necessario l’intervento del personale del 118, che li ha poi accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale di Olbia. Sul posto è intervenuta la polizia per effettuare i rilevi e ricostruire la dinamica dell’incidente. I tecnici dell’Anas si sono occupati della viabilità durante l’intervento di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.

