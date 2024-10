Olbia aumenta i parcheggi per i disabili, ne arrivano tre

Tre parcheggi per le persone disabili a Olbia.

Olbia punta sull’inclusione delle persone disabili, con nuovi stalli di sosta anche nel centro storico. Il Comune ha approvato il provvedimento per la creazione di nuovi parcheggi per i veicoli guidati dalle persone disabili in tre aree della città di Olbia.

LEGGI ANCHE:A Olbia una mozione per istituire il Garante dei diritti dei disabili

L’iniziativa vuole favorire l’accesso e la mobilità per questa fascia di cittadini. A tal proposito è stata firmata un’ordinanza, che prevede l’istituzione di parcheggi riservati nelle strade: via Della Giara, presso il civico 14; via Ancona, tra i civici 61 e 63 e via Magellano, presso il civico 10.

La decisione è stata presa in seguito alla valutazione di richieste presentate da titolari di contrassegno per disabili, esaminate e approvate dalla commissione consultiva per l’esame delle istanze di stalli riservati. La commissione, riunitasi il 17 settembre 2024, ha analizzato attentamente le necessità e le caratteristiche delle aree interessate, individuando i siti come idonei per la realizzazione dei nuovi stalli.

I nuovi parcheggi, conformi al regolamento comunale, saranno a disposizione della collettività di persone con disabilità, senza assegnazioni specifiche a singoli individui. Questa misura promuove una maggiore inclusività, rispondendo alle esigenze di mobilità per chiunque sia in possesso del contrassegno per disabili, regolamentato dal Comune di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui