I lavori fermi a Olbia.

I lavori di allaccio idrico in alcune vie del quartiere Pittulongu sono fermi da un anno. Alcune strade sono chiuse al traffico creando non poco disagio ai residenti della zona, che hanno deciso adesso di far sentire la loro voce.

Le vie interessate sono in particolare via del Gelsomino e via Mar Ligure, sbarrata da dicembre del 2019 dal carrello che segnala l’inizio di un cantiere. Perenne, come segnalano i residenti, poiché i lavori si sono bruscamente interrotti. Le due strade, oltre a essere fortemente dissestate, sono state lasciate con uno scavo enorme.

