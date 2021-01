I lavori nell’ex convento di Calangianus.

Era stato chiuso nel 2019 tra le polemiche. Ora il Museo del Sughero, ospitato nella sede dell’ex convento di Calangianus rivedrà la luce. Sarà rimesso a norma per poter riaprire al pubblico.

“Tra pochi giorni ripartiranno i lavori – ha detto il sindaco di Calangianus Fabio Albieri – . Abbiamo consegnato i lavori e uno degli obiettivi di questa amministrazione è riaprirlo al pubblico”. Il costo dei lavori di messa in sicurezza dei locali è di circa 150mila euro, fondi della Regione per far riaprire la struttura.

