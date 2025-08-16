Il ponticello di Marina Maria è divorato dalla ruggine

Residenti denunciano la situazione di Marina Maria, a Olbia.

La spiaggia di Marina Maria, a Olbia, è uno dei gioielli più belli della città, ma non ha mai avuto degna considerazione. Anche se le sue acque sono cristalline e le sue sabbie bianche, purtroppo, questa bellezza non è mai stata pienamente accessibile. Uno dei motivi è la situazione del ponticello, che, come denuncia un frequentatore, è ridotto in una situazione di estrema pericolosità.

Il ponte, che è stato creato proprio perché altrimenti la spiaggia non sarebbe accessibile, a causa di uno stagno, è ormai divorato dalla ruggine. Anche il legno della struttura, che ha diversi decenni, è corroso dal tempo e dalla salsedine. Il ponticello è utilizzato anche da bambini e persone con disabilità. Ma le criticità della spiaggia non finiscono qui, perché sarebbero estese anche a parte della frazione di Murta Maria.

”E’ consigliabile controllare un parcheggio ( abusivo ) di fronte al ponte. Non vorremo trovarci in caso di incendio senza le dovute attrezzature idonee – segnala un residente -. La luce che manca nella via principale che porta a Marina Maria. Se manca la luce si delinque buttando spazzatura ovunque. Trovato scontrini di cassa e domani sarà fatta denuncia ai vigili sperando che risalgono agli incivili. Abbiamo persino piastrelle lasciate da qualche imbecille sulla via che conduce a Marina Maria”.

