Gallura segreta: le 5 curiosità nascoste di un territorio millenario

Itinerari nascosti e curiosità alla scoperta della Gallura più segreta.

Esiste anche una Gallura segreta, con misteri e curiosità nascosti dentro itinerari tutti da vivere. La Gallura, nell’estremo nord-est della Sardegna, è per molti un luogo di cartoline: mare smeraldino, sabbia impalpabile, yacht scintillanti. Ma questa visione patinata racconta solo una piccola parte della verità. Alle spalle delle spiagge più fotografate d’Italia, infatti, si estende un mondo silenzioso e antico, modellato dal vento e dalla pazienza della pietra. Un territorio dove le rocce di granito assumono forme fantastiche, quasi sculture create da un artista invisibile, e dove il tempo sembra avere un ritmo diverso, scandito non dalle mode ma dalle stagioni.

È un mosaico di paesi in granito, di colline coperte da macchia mediterranea e sugherete, di valli che custodiscono resti di civiltà millenarie. Qui il mare non è l’unico protagonista: la Gallura è anche terra di lingue rare, leggende oscure e gesti quotidiani che affondano le radici nella preistoria. I suoi abitanti hanno saputo conservare un’identità forte, capace di resistere all’omologazione turistica, e ancora oggi tramandano usi, racconti e superstizioni che altrove sono scomparsi.

Questo viaggio vuole andare oltre il cliché della Costa Smeralda per scoprire cinque curiosità poco note, ma rivelatrici dell’anima gallurese. Sono storie che si muovono tra botanica e magia, tra linguistica e archeologia, tra artigianato e antropologia. Cinque frammenti che, uniti, compongono un ritratto più autentico e sorprendente di questa terra granitica e fiera.

1. Gli Olivastri millenari e il “Grande Patriarca”.

A Luras, in una piccola valle interna lontana dal frastuono costiero, cresce un albero che sembra uscito da un racconto epico: il Grande Patriarca. È un olivastro che supera i 3 000 anni di età, il più antico d’Europa secondo diverse stime botaniche. Con i suoi 14 metri d’altezza e un tronco di 12 metri di circonferenza, è un monumento naturale vivo. La sua corteccia rugosa sembra una mappa, e nei pomeriggi d’estate la sua chioma offre un’ombra densa, quasi sacrale. Le comunità locali lo considerano un simbolo di resilienza: ha visto passare fenici, romani, aragonesi e ancora resiste, producendo piccole olive amarognole.

2. Il dialetto gallurese: ponte invisibile con la Corsica.

Parlare gallurese non significa solo usare un lessico diverso dal sardo campidanese o logudorese: significa custodire la traccia viva di un’antica migrazione. Nel Settecento, gruppi di pastori corsi attraversarono il mare e si stabilirono qui, portando con sé la loro lingua. Il gallurese conserva suoni, ritmi e persino costruzioni grammaticali che ricordano il corso meridionale. È parlato in famiglia, nei mercati e, sempre più spesso, in contesti culturali ufficiali. Alcune scuole elementari organizzano laboratori linguistici, e a Tempio Pausania c’è un concorso annuale di poesia in gallurese. Una lingua che resiste alla modernità proprio perché è identità.

3. La leggenda di “Lu Suiddatu”.

Tra le storie più inquietanti tramandate in Gallura c’è quella di Lu Suiddatu, un tesoro nascosto che può essere trovato solo grazie a rituali misteriosi. Si racconta che per scavarlo occorra leggere un libro ad alta voce per tenere lontano il demonio. Chi accompagna il cercatore non deve essere svegliato in nessun caso: interrompere il rituale significa condannarlo a morte o a una grave malattia entro un anno. In alcune versioni, il tesoro è custodito da figure spettrali o da serpenti enormi. Questa leggenda, più che incitare alla caccia all’oro, rivela l’antico timore verso l’ignoto e il rispetto per le forze invisibili che, secondo la tradizione, abitano la campagna gallurese.

4. Il sughero: dal bosco all’uso quotidiano.

Le colline della Gallura interna sono coperte da sugherete che si tingono di rosso dopo la decortica, un’operazione che si ripete ogni 10 anni circa. Il sughero è stato, per secoli, una risorsa fondamentale: non solo per i tappi delle bottiglie, ma anche per oggetti d’uso quotidiano come bicchieri, ciotole, manici di coltelli e persino piccole scatole per conservare il sale o le erbe aromatiche. Nelle case dei pastori si trovano ancora “uppi”, tazze in sughero leggero ma resistente, perfette per l’acqua e il vino. Alcuni artigiani moderni reinterpretano questa tradizione creando gioielli o complementi d’arredo, trasformando un materiale povero in design sostenibile.

5. La Femina Agabbadora: l’ultima pietà.

Nel Museo Galluras di Luras si conserva un piccolo martello di legno d’ulivo, l’oggetto più temuto e rispettato della tradizione: l’“mazzolu” della Femina Agabbadora. Era la donna incaricata, in casi estremi, di porre fine alla sofferenza di un moribondo colpendolo alla nuca, un gesto considerato di pietà quando la medicina non offriva speranza. Non ci sono prove scritte che l’usanza fosse diffusa in Gallura quanto in altre zone della Sardegna, ma il mito è sopravvissuto nella memoria orale. Oggi è un simbolo complesso: per alcuni un residuo barbaro, per altri un atto di misericordia che la comunità accettava in silenzio.

Le curiosità della Gallura, un altro tesoro da riscoprire.

Scoprire queste curiosità significa entrare in sintonia con la Gallura più autentica, lontana dai riflettori. È una terra che parla attraverso i suoi alberi millenari, i suoni di una lingua unica, le leggende che sfidano la logica, i gesti antichi dell’artigianato e persino figure liminali come la Femina Agabbadora. Una Sardegna che non si limita a mostrarsi, ma che bisogna ascoltare.

