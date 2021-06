Il nuovo libro di don Gianni Sini.

Venerdì 2 luglio alle 19 e 30 a Olbia, in piazza Nostra Signora de La Salette, si terrà la presentazione del libro dal titolo “Taci! Esci da Lui, gli esorcismi nel vangelo di Marco, a cura di don Gianni Sini, Sugarco Edizioni.

Un lavoro pensato dall’autore con padre Danilo Scomparin, missionario della Consolata deceduto lo scorso mese di novembre, prima dell’ultimazione del volume.

“L’incontro affronterà il delicato tema degli esorcismi e dei casi di possessione del maligno così come descritti nel vangelo secondo Marco”, spiega di don Gianni Sini, esorcista della diocesi di Tempio Ampurias, autore di diversi testi sull’argomento, tradotti anche in altre lingue e con diverse partecipazioni in trasmissioni televisive in Italia e all’estero. “Si tratterà la figura di Satana e la sua azione malefica conciliando l’attualità con un radicamento scritturistico, un aspetto dell’annuncio cristiano che il magistero non smette di ribadire”.

Ospite della serata padre Gianfranco Zintu missionario della Consolata che porterà alcune testimonianze di liberazione in Africa e in America Latina, mentre coordinerà l’incontro il giornalista Rai Gianni Garrucciu.

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da Gallura Live, canale 815 del digitale terrestre e si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid.

