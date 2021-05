Nessuna grave conseguenza per l’incidente di Olbia.

“Attaccati al tram“, un invito ironico ad arrangiarsi che tutti, prima o poi, abbiamo sentito rivolgerci da chi ci invita a risolvere da soli i nostri problemi, specialmente quando ci ostiniamo a rifiutare qualsiasi aiuto. È l’arte di arrangiarsi tipicamente italiana che assurge a figura retorica, un modo di dire che riassume in una immagine scene di vita non troppo lontane nel tempo, tipiche nelle nostre strade nel secolo scorso e riprese anche in numerosi film in bianco e nero e foto d’epoca, in cui chi non trovava posto all’interno del tram o non voleva pagare il biglietto, sfruttava alcune maniglie presenti all’esterno dei mezzi pubblici, riuscendo ad arrivare ugualmente a destinazione.

La scena si è ripetuta nelle strade di Olbia, immortalata in un video ambientato in Via D’Annunzio nel tratto davanti a Piazza San Simplicio diventato virale sui social media ieri mattina, in cui si osserva un ragazzo in bicicletta “attaccarsi” a un mezzo pubblico, fino alla caduta, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il ragazzo si rialza e ride. Nel video si sente un bambino ridere per la scena, sottolineata da una donna, presumibilmente la mamma, con “millo, millo“.

Nulla di nuovo, verrebbe da dire. Il video può risultare effettivamente buffo, ma ha scatenato l’indignazione di numerosi utenti del web che hanno sottolineato la pericolosità dell’azione del ciclista, che era senza casco e ha rischiato di farsi davvero male.

