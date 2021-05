La scelta di Teresa Veccia a Olbia.

La pandemia ha messo a dura prova molte attività di Olbia, stremate dalle continue chiusure forzate. C’è chi, però, ha usato questo periodo per reinventarsi, come la commerciante Teresa Veccia, titolare del noto negozio di abbigliamento per bambini BimbiSi, in Corso Umberto, che ha deciso di chiudere il suo negozio e rimanere presente online.

Il negozio di Corso Umberto.

”Ho deciso di chiudere il negozio e proseguire solamente con lo shop online in cui mi dedico in prima persona a dare assistenza ai miei clienti tramite i social e le videochiamate. Purtroppo dopo 16 anni di attività ho dovuto chiudere per tagliare i costi, almeno per il momento, vista la situazione. Quando ci saranno le condizioni sanitarie favorevoli deciderò se e dove riaprire”, spiega Teresa. Una scelta presa a malincuore il 20 aprile scorso dopo anni di attività e tanti eventi e feste organizzate in diverse occasioni, da Natale a Carnevale, oltre alle diverse manifestazioni nel corso degli anni.

”Questo tempo che avrò a disposizione lo dedicherò al sostegno di iniziative e progetti riguardanti i bambini e nel sostegno delle madri, mettendo a disposizione tutta la mia esperienza. Non bisogna perdersi d’animo ma inseguire sempre i propri sogni. È proprio da questi momenti che bisogna trovare l’energia per reinventarsi in attesa di tempi migliori per potersi di nuovo riabbracciare”, conclude Teresa.

