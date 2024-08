Il Red Valley è pronto a infiammare Olbia

Dal 14 al 17 agosto 2024, l’Olbia Arena di Olbia sarà teatro del Red Valley Festival, giunto alla sua ottava edizione. Grazie ai diversi generi musicali che propone, dall’urban alla dance, dal pop all’elettronica, è diventato il più grande festival crossover d’Italia. Il Volcano stage, nel corso degli anni, ha ospitato oltre 100 artisti del calibro di Martin Garrix, Black Eyed Peas, Sean Paul, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Paul Kalkbrenner, Marracash, Fabri Fibra e tanti altri. E anche quest’anno, si esibiranno in concerti dal vivo e dj set, alcuni degli artisti più acclamati del panorama musicale italiano e internazionale.

La line up degli ospiti

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO: Charlotte De Witte – Ghali – Gigi D’Agostino – Macklemore – Drillionarie – Gemitaiz – Kid Yugi – Tony Effe – Axell – Bottheghi – Damianito – Digital Astro – Mew – Sadturs & Kiid

GIOVEDÌ 15 AGOSTO: Gazzelle – Max Pezzali – Tommaso Paradiso – Anfisa Letyago – Ariete – Fred De Palma – Rose Villain – Santi Francesi – Teenage Dream – Damante – Damianito – Dodoj – Holden – Il Pagante

VENERDÌ 16 AGOSTO: Geolier – Sfera Ebbasta – Solumun – Anna – Il Tre – 22Simba – Damianito – Ludwig – Mecna – Samuele Brignoccolo – Shablo – Tony Boy

SABATO 17 AGOSTO: Annalisa – Club Dogo – Coez & Frah – Irama – Salmo & Noyz – Diss Gacha – Fast Animals & Slow Kids – Rhove – Ale Basciano – Damianito – Rondine – Room9 – Sarah – Closing party Red Club: Salmo DJ SET

Come accedere e arrivare al Red Valley

I quattro eventi che accenderanno le serate olbiesi inizieranno alle 19:00. Per accedervi, è possibile acquistare online l’abbonamento per tutte le date o i biglietti singoli delle varie giornate. In entrambi i casi, i titoli di accesso sono nominativi. Per chi volesse godere di una visuale migliore, è disponibile anche una Vip Lounge, un’area esclusiva a circa 50 metri dal Volcano stage.

L’Olbia Arena, dal centro città, è facilmente raggiungibile a piedi: seguendo i cartelli si arriva direttamente all’ingresso. Chi la raggiunge in macchina o in moto, invece, dovrà prenotare il proprio posto per avere accesso all’Area Parcheggio P1, a soli 300 mt a piedi dall’ingresso. Alla stessa distanza scenderà chi da Olbia prenderà le navette dell’ASPO. Queste, ogni giorno dalle 17:00, dal Lungomare Escrivà trasporteranno le persone fino a via Capo Verde. In questo caso, non è necessaria nessuna prenotazione, ma sarà sufficiente presentarsi sul posto indicato e acquistare il biglietto (€ 5 A/R). Dalle altre località della Sardegna, invece, oltre che del treno, sarà possibile usufruire del servizio offerto dall’Arst, in cui bus shuttle faranno A/R da Tortolì, Nuoro, Siniscola, Budoni, San Teodoro e Arzachena.

