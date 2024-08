Festa a Santa Teresa per l’anniversario della fondazione

L’anniversario della fondazione di Santa Teresa Gallura.

L’amministrazione di Santa Teresa Gallura guidata dal sindaco Nadia Mattia si prepara a celebrare una data che è diventata simbolo. Un episodio che viaggia nella storia da 216 anni. Le bellezze della natura, il paesaggio tipico della parte più a nord dell’isola, i graniti modellati dal vento e la Corsica in lontananza, quelli c’erano già. Ma è il 12 agosto 1808 che Santa Teresa di Gallura diventa tale. La data ricorda il regio decreto emanato dal re Vittorio Emanuele I che sancì la fondazione del borgo. Ne disegnò i confini, gli diede il nome, omaggiando la moglie, la regina Maria Teresa d’Asburgo-Este.

Per rievocare la data di nascita di Santa Teresa e festeggiare il 216esimo anniversario della fondazione, l’amministrazione comunale ha affidato la direzione artistica e l’organizzazione delle celebrazioni all’Accademia musicale Bernardo De Muro.

Il programma per lunedì 12 agosto prevede un corteo a rievocazione storica per le vie del borgo dalle ore 20:15. Con la partecipazione del banditore, dei Tamburini e Trombettieri ProLoco di Oristano arricchito dal Corteo Storico, Gruppo folk “Lungoni” di Santa Teresa Gallura, Associazione “Ventu d’Agliola” Santa Teresa Gallura, Gruppo Folk Tradizioni popolari de Garteddi di Galtellì, il Gruppo Folk Beata Vergine Immacolata di Oschiri, il Gruppo Folk Ammentos Lussurzesos di Santu Lussurgiu, l’Associazione Cuncordia a Launeddas di Cagliari, Le Maschere della tradizione identitaria della Sardegna con l’Associazione Folk tradizioni popolari Mascara a Gattu e Maimones di Sarule, i Gigantes di Sennori, una rappresentanza del gruppo “I pescatori” a ricordo del nucleo fondante di Santa Teresa Gallura, ed eventualmente i Figuranti di Santa Teresa Gallura. Il Corteo si muoverà dal Municipio alle ore 20.15 partendo da piazza Villamarina e si snoderà attraverso via Maria Teresa, piazza San Vittorio, via Carlo Felice, via XX Settembre, e infine giungerà in piazza Vittorio Emanuele.

Tra gli eventi previsti, in occasione delle celebrazioni per i 216 anni dalla fondazione, dopo l’arrivo del corteo nella piazza Vittorio Emanuele I i vari gruppi saranno invitati a esibirsi nel centro della Piazza. Al termine delle esibizioni avrà inizio il momento clou della serata, con il concerto di Maria Luisa Congiu a partire dalle ore 22. A chiudere i festeggiamenti si svolgerà lo spettacolo pirotecnico.

“Celebrare il 216° anniversario della fondazione di Santa Teresa Gallura è per noi un momento di grande orgoglio e riflessione. Questa ricorrenza ci offre l’opportunità di guardare al passato, riconoscendo il valore delle nostre radici storiche e culturali, mentre proseguiamo con determinazione nel nostro impegno per il futuro della nostra comunità. Il 12 agosto 1808 segna una data fondamentale per il nostro territorio” questo il commento della sindaca Nadia Matta.

