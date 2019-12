Rinviata l’udienza per le vittime di Cleopatra.

Non c’è pace per le vittime del ciclone Cleopatra. L’udienza di secondo grado è stato rinviato per la quarta volta.

La data del processo in Corte d’Appello, che vede imputati l’ex sindaco di Olbia Gianni Giovannelli e alcuni dirigenti del comune, è stata fissata il 28 gennaio prossimo.

La causa del rinvio del processo, sarebbe stata lo sciopero degli avvocati del di Tempio, avvenuto lo scorso settembre, per denunciare la carenza di magistrati a Tempio.

(Visited 80 times, 80 visits today)