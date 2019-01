Un marciapiede nella via principale di San Pantaleo.

Il strada principale di San Pantaleo, non sarà più un rischio per i pedoni. Presto, infatti, sarà realizzato un marciapiede. La zona interessata all’intervento è via Zara. Il progetto di fattibilità ed economica generale è stato approvato dalla giunta di Olbia del sindaco Settimo Nizzi, dalla delibera 515 del 21 dicembre 2018. Il nuovo passaggio pedonale farà continuità con quello esistente.

La realizzazione dell’opera costerà 720mila euro e l’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei residenti che spesso percorrono quella strada a piedi. Infatti, via Zara è una zona ad alto transito pedonale. Un intervento che andava fatto e che l’amministrazione di Olbia ha considerato necessario.

(Visited 87 times, 1 visits today)