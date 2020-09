La nuova scuola a Olbia.

Sono dieci le aule pronte per gli studenti del Liceo Scientifico Lorenzo Mossa di Olbia. Oltre alle aule, sono presenti anche gli uffici per i docenti e una bidelleria. L’inaugurazione del nuovo istituto è avvenuta oggi al Delta Center, in zona industriale.

Le classi sono state realizzate per mantenere il distanziamento sociale, grazie a stanze di 50 metri quadri ciascuna, banchi singoli a un metro di distanza e disinfettante all’ingresso per ogni aula. Le nuove aule si prestano anche per chi ha disabilità. L’istituto è stato realizzato in 120 giorni, dopo uno studio secondo le norme anti Covid.

“Al centro di Olbia non avevamo trovato locali adatti per dieci classi – ha detto l’assessore comunale dell’Istruzione Sabrina Serra -, non potevamo certamente rifiutare le iscrizioni degli studenti”. Dopo l’inaugurazione sono state consegnate le chiavi al preside Luigi Antolini, a cui è stato augurato un buon anno scolastico. “Finalmente 10 classi potranno riprendere le lezioni tutte in presenza”, ha detto il dirigente scolastico.

















