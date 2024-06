Istituita a Olbia una nuova stazione del Soccorso alpino

È ufficialmente nata in Sardegna una nuova stazione del Soccorso alpino, ha sede a Olbia e avrà la competenza su tutta la Gallura. Con l’elezione di capostazione e vice, avvenuta qualche giorno fa, si è di fatto formalizzato l’avvio della nuova stazione. Già dotata di un mezzo fuoristrada e di tutte le attrezzature tecniche e sanitarie per poter svolgere gli interventi in ambiente impervio e montano. Comprese le falesie costiere, sempre più frequentate dagli appassionati delle attività di arrampicata ed escursionismo.

L’obiettivo nasce dall’esigenza di monitorare e presidiare questa zona della Sardegna in maniera più capillare. E poter svolgere, pertanto interventi decisamente più immediati grazie alla presenza direttamente in loco di mezzi e attrezzature. Proprio durante i giorni in cui si procedeva con l’avvio della stazione, i tecnici di Olbia si sono occupati delle ricerche di un ragazzo scomparso.

L’accoglienza del Comune

L’istituzione di una nuova base operativa nel Comune di Olbia era stata annunciata già a febbraio, in occasione di un incontro con l’amministrazione comunale. Che aveva accolto positivamente questo progetto proprio per le sue importanti ricadute sul territorio e sulla comunità gallurese.

La realizzazione della nuova Stazione di Olbia, approvata formalmente dall’Assemblea regionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, è stata possibile grazie al finanziamento stanziato dalla Direzione Nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Le parole del presidente regionale Guido Biavati: “Siamo molto soddisfatti di poter annunciare la nascita della nuova Stazione Alpina a Olbia proprio in questo periodo in cui celebriamo il 50° anniversario dalla fondazione del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna e, a livello nazionale, il 70° anniversario del Corpo. Rappresenta un fattore di crescita, ma soprattutto l’opportunità per svolgere un servizio più tempestivo a favore della comunità gallurese.” Sugli obiettivi, Biavati prosegue “A livello regionale possiamo contare su 250 volontari, il prossimo obiettivo sarà quello di aumentare le unità con i nuovi ingressi della neonata Stazione di Olbia.”

