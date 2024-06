Giuseppe Serra a Sorrento per i 130 anni della canzone più celebre

Il noto tenore di Golfo Aranci Giuseppe Serra si esibirà venerdì 28 giugno a Sorrento, per la celebrazione del 130° anniversario del brano di musica Napoletana “Torna a Surriento”. Una canzone che ha segnato un’epoca e che quest’anno compie la bellezza di 130 anni. Ernesto De Curtis la scrisse, con suo fratello Gianbattista, nel 1894, e da allora è divenuta una delle canzoni più popolari del repertorio napoletano. E’ stata eseguita nel tempo da innumerevoli cantanti, come José Carreras, Plácido Domingo, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti, per citare alcuni dei più importanti.

L’emozione di esibirsi a Sorrento

A reinterpretare l’iconica “Torna a Surriento” e altre famose canzoni della cultura musicale Napoletana e Sorrentina sarà dunque il tenore Giuseppe Serra, 31 anni proprio il giorno successivo al suo concerto.

Giuseppe Serra si dichiara orgoglioso di cantare nella bellissima Sorrento, e ringrazia l’organizzazione di Nello Simioli che, proseguendo la tradizione di suo padre, “ha voluto omaggiare la sua città con l’anniversario della canzone cantata dai più celebri cantanti di tutto mondo, da Elvis Presley a Pavarotti”, nonché il Comune di Sorrento “per la grande opportunità di farmi cantare nel bellissimo Chiostro di San Francesco”. Si tratta di una meravigliosa costruzione del XIV secolo, che ha visto esibirsi artisti del calibro di Uto Ughi e di Ramin Bahrami.

“Sarà un onore portare i Quattro Mori nel Golfo di Napoli e creare un legame tra due culture diverse. Sarà certamente un’esperienza indimenticabile!” Giuseppe Serra ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e in Europa. Ha aperto i concerti di Ricky Martin, di Kalye Minogue, di Umberto Tozzi e di tanti altri artisti illustri e ha cantato per eventi speciali a Parigi, Londra, Odessa o St. Moritz. L’imperdibile concerto nel chiostro di San Francesco a Sorrento si aprirà alle ore 21 e sarà gratuito a tutto il pubblico.

