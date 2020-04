La solidarietà dei comitati di quartiere di Olbia.

In queste ore, l’Assessorato alla Politiche Sociali del Comune di Olbia, sta promuovendo una interessante iniziativa chiamata “Spesa Solidale”.

La proposta è partita dal Coordinamento dei Comitati di Quartiere insieme alle

Associazioni del Tavolo della Solidarietà della Città, in collaborazione con le attività

commerciali.

A causa dell’emergenza causata dal Covid-19, si vuole sostenere le famiglie della nostra città, rifornendole di beni di prima necessità a lunga scadenza.

“Ci proponiamo in questo modo di creare un fondo di solidarietà permanente che possa continuare ad esistere anche dopo questo periodo di emergenza – ha detto il presidente del comitato di quartiere Isticadeddu Piergiovanni Porcu -, per consentire a tutti di aiutare e non togliere a nessuno questa occasione. E’ infatti una grande opportunità per tutti noi condividere e camminare insieme”.

Si potranno donare generi alimentari sia all’atto dell’acquisto presso i punti vendita sia da casa all’atto dell’acquisto online o dell’ordine eseguito telefonicamente .

All’interno dei punti vendita verranno predisposti degli spazi dove la cittadinanza potrà lasciare i prodotti per le famiglie che ne avranno necessità. Gli acquisti frutto di donazione saranno convogliati nel Centro di raccolta e verranno distribuiti a domicilio alle famiglie in difficoltà, grazie ai servizi delle Associazioni di volontariato che partecipano all’iniziativa.

I nuclei familiari che necessitano di generi alimentari possono contattare il numero di

telefono 349.4341654 dalle 9 alle 13.

Per i punti vendita, che volessero aderire e che non sono stati ancora contattati è

disponibile lo stesso numero telefonico.

I beni di prima necessità a lunga scadenza acquistabili sono: es. pasta, zucchero,

latte,farina, tonno, pelati, legumi, biscotti, acqua, olio, card buono spesa, alimenti per l’infanzia, prodotti per la cura e l’igiene personale e della casa.



