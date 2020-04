In un supermercato di Olbia.

Una storia davvero assurda quella successa in un supermercato di Olbia. Con i buoni spesa, distribuiti dal Comune su iniziativa del governo, i buoni che servono per acquistare i beni di prima necessità, non è stato consentito ad un residente di acquistare i prodotti alimentari che voleva.

Questo secondo il racconto del malcapitato cliente che, arrivato alla cassa del supermercato con le normali cose che acquista sempre, ha ricevuto la brutta notizia: con i buoni non si può comprare di tutto. “Avevo comprato carne, pane in busta, yogurt e formaggio – ha riferito lo sfortunato cliente -, ma la cassiera mi ha detto che con i voucher potevo comprare solo gli alimenti indicati da loro, mi sono sentito umiliato”.

Così, si è rivolto altrove per fare la sua spesa senza avere lo stesso problema. “Negli altri supermercati – racconta il cliente – ho potuto acquistare tutto quello che potevo perché beni di prima necessità”.

