Difficoltà con SPID o servizi online? Arriva a Olbia il facilitatore digitale

Un nuovo servizio a Olbia per chi non riesce a usare lo SPID.

Dal 2 gennaio è attivo presso il Comune di Olbia il Punto di Facilitazione Digitale per chi ha problemi a usare lo SPID e i servizi online. Un servizio dedicato al supporto dei cittadini di Olbia nell’utilizzo degli strumenti e dei servizi digitali come lo SPID. La sede è situata in via Garibaldi 49, piano terra. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14. È possibile recarsi di persona negli orari definiti, senza appuntamento. I contatti sono: olbia@facilitatoredigitale.eu; tel. 0789/52290.

Il facilitatore digitale offre supporto personalizzato per: l’accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni (identità digitale, certificazioni online, piattaforma notifiche, presentazione di istanze per servizi scolastici e sociali, consultazione del fascicolo sanitario, ecc.). L’utilizzo dei principali servizi digitali privati (videoconferenze, acquisti online, posta elettronica, app di messaggistica). L’utilizzo di internet e delle tecnologie digitali, inclusi temi come la protezione dei dati personali e la verifica dell’autenticità delle informazioni.

Così commenta il sindaco Settimo Nizzi: ”L’attivazione del Punto di Facilitazione Digitale rappresenta un passo importante per rendere la nostra comunità più inclusiva e capace di affrontare le sfide della trasformazione digitale. Vogliamo garantire a tutti, senza distinzione di età o competenze, la possibilità di accedere ai servizi digitali in modo semplice e consapevole. Invitiamo i cittadini a utilizzare questo nuovo servizio e ringraziamo gli uffici per l’impegno profuso nella sua attivazione”.

Il servizio, attivo per un anno, è finanziato nell’ambito della D.G.R. n.54/11 del 22 ottobre 2025 – Estensione della rete regionale dei facilitatori digitali, misura 1.7.2, Missione 1, Componente 1 (M1C1/1.07.02) del PNRR, ai sensi della Legge regionale 11/09/2025, art.16, comma 11.

