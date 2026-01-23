Ancora maltempo nel nord Sardegna e nuova allerta

La protezione civile ha diramato un nuovo avviso per maltempo nel nord Sardegna

Il maltempo non lascia il nord Sardegna con una nuova allerta meteo. Il centro funzionale decentrato della Protezione civile ha appena diramato un nuovo avviso che interesserà la giornata di domani, sabato 24 gennaio 2026.

Pioverà nel nord Sardegna e anche in Gallura con zone critiche nel Logudoro. Secondo quanto comunicato ufficialmente, in particolare l’area sarà soggetta a una criticità ordinaria contrassegnata dal codice giallo. La misura di prevenzione entrerà in vigore allo scoccare della mezzanotte e resterà valida per gran parte della giornata, concludendosi alle ore 17:59.

L’allerta riguarda nello specifico il rischio idraulico e idrogeologico, suggerendo una particolare attenzione per quanto concerne la tenuta dei versanti e il livello dei corsi d’acqua nel territorio interessato. le autorità raccomandano la massima diffusione di queste informazioni per permettere alla popolazione di adottare le necessarie precauzioni durante gli spostamenti e nelle attività all’aperto. Nonostante si tratti di un livello di allerta di base, la protezione civile invita i cittadini a monitorare gli aggiornamenti costanti per tutta la durata dell’evento meteorologico.

