In via degli Astronauti a Olbia una stazione di ricarica per auto elettriche

A Olbia è ormai pronta una nuova stazione di ricarica per le auto, ma manca solo l’ultimo dettaglio: la corrente elettrica. La città di Olbia sta lavorando sodo per rendere la mobilità sempre più green e sostenibile. Le piste ciclabili consentono di raggiungere praticamente ogni parte della città e si registra un notevole incremento di persone che preferiscono usare la bici tradizionale o la bici elettrica agli altri mezzi. Era il lontano 2021 quando, con lungimiranza, il sindaco Settimo Nizzi raccontava la sua visione di Olbia, con “auto elettrica e ciclo-pedonalità” al primo posto e l’obiettivo dichiarato di “imprimere una svolta sostenibile e dare una risposta convincente alle esigenze dei nostri cittadini che stanno mostrando una crescente sensibilità verso i veicoli a zero emissioni”. E’ in quest’ottica che l’amministrazione della città sostiene e incoraggia la realizzazione di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici. Ce ne sono diverse in ogni zona della città, ma non sembrano mai abbastanza, perchè il numero di auto elettriche, pubbliche e private, è in costante aumento.

Le nuove colonnine di ricarica elettrica ultra-fast IONITY

Presto, alle colonnine presenti in città si aggiungeranno le super tecnologiche colonnine IONITY, realizzate presso il polo commerciale di via degli Astronauti, nella lottizzazione di proprietà della società Acquaviva. Saranno aperte a tutte le marche di automobili e offriranno la tecnologia “Plug & Charge”, una tecnologia avanzata per cui, dopo essersi connessa alla colonnina, l’automobile si autentica in automatico e avvia il processo di ricarica senza intervento esterno (per le auto predisposte come la Tesla). Per poter realizzare la nuova avveniristica stazione di ricarica, il Comune aveva emesso un’ordinanza che portava i parcheggi della lottizzazione Acquaviva da 260 a 246, di fatto rendendo disponibile alla società IONITY GmbH l’area per la realizzazione della stazione. Che ora e’ finalmente pronta e aspetta soltanto l’allaccio Enel per essere inaugurata.

Che cos’è IONITY

Si tratta di una joint venture (con sede a Monaco) che vede coinvolti diversi costruttori e gruppi automobilistici: Ford, Audi, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, Kya e Porsche al fine di creare una rete (ogni 150 – 200 km) di stazioni di ricarica rapida in tutta Italia (ma anche in Europa). Essa dovrà avere una tale capillarità da consentire spostamenti ad ampio raggio. L’Italia è sicuramente una delle destinazioni turistiche più desiderate in Europa, con la conseguenza che i veicoli elettrici saranno sempre più presenti. Al momento nello stivale le stazioni di ricarica IONITY sono 34 distribuite in 15 regioni, per un totale di 211 colonnine, mentre quelle che saranno presto inaugurate a Olbia sono le prime in Sardegna. Obiettivo della IONITY è quello di contribuire alla riduzione delle dannose emissioni di carbonio favorendo il passaggio alla mobilità elettrica e utilizzando fonti di energia 100% da rinnovabili.

La stazione IONITY di Olbia

Sarà dotata di sei punti di ricarica Ultra-Fast, in grado di fornire fino a 100 km di autonomia in soli quattro minuti. Le sei colonnine garantiranno la disponibilità immediata all’arrivo dei conducenti. Ciò significa eliminare le code e garantire un tempo minimo di attesa. Ogni colonnina sarà dotata di un charger Halo a singolo connettore da 350 kW. Il connettore è il COMBO CCS 2, ovvero lo standard Europeo di ricarica in corrente continua. Tutti i chargers saranno dotati anche di lettore per i pagamenti elettronici. I conducenti potranno caricare sempre alla massima velocità, poiché il charger IONITY regolerà automaticamente la potenza massima di ricarica che la batteria di un’auto è in grado gestire.

Il posizionamento delle colonnine nell’area dei parcheggi del polo commerciale non è casuale. Si tratta di una scelta strategica, perchè l’obiettivo di IONITY è quello di offrire ai proprietari di veicoli elettrici un’esperienza di viaggio sempre più confortevole con la possibilità di godere di vari servizi nelle vicinanze. La location di via degli Astronauti si trova appunto in un’area circondata da negozi di abbigliamento, supermercati, bar, hotel, ristorante e tanto altro, il che la rende un’ottima opzione che chi desideri rilassarsi durante la ricarica.

I prezzi proposti

Riguardo ai prezzi, IONITY proporrà tariffe di ricarica competitive introducendo, oltre alle tariffe preesistenti, due nuovi abbonamenti con condizioni flessibili, adattate al diverso chilometraggio dei clienti: Ionity Passport Motion (adatto per viaggiatori che percorrono da 130 a 170 km al mese) e Ionity Passport Power (per automobilisti che percorrono più di 250 km al mese), con costi per kilowattora a partire da 57 centesimi di euro.

L’app da scaricare

E’ già disponibile per tutti i clienti IONITY un’applicazione per Android e Apple, che consentirà di trovare la colonnina di ricarica più vicina.

Il passaggio alla mobilità elettrica rappresenta una delle sfide più significative e necessarie del nostro tempo, in un contesto globale che richiede un approccio sostenibile e innovativo alle problematiche ambientali e di traffico. La sinergia tra diversi attori, come il settore automobilistico, le infrastrutture di ricarica e la tecnologia, è fondamentale per garantire un’integrazione fluida e accessibile delle vetture elettriche. La visione di un futuro in cui la mobilità elettrica sia accessibile e pratica è supportata da politiche europee che mirano a ridurre le emissioni e promuovere la sostenibilità. Tuttavia, è essenziale che anche l’industria stessa si impegni in questa transizione, investendo in ricerca e sviluppo per innovare e migliorare continuamente l’offerta. Solo congiungendo gli sforzi di tutti gli attori coinvolti potremo realizzare una mobilità elettrica non solo innovativa, ma anche finalmente accessibile, rendendola una parte integrante della nostra vita quotidiana.

