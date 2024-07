A Badesi la spiaggia di Li Junchi è un paradiso sempre più apprezzato

di Salvatore Marco Carboni

La spiaggia di Li Junchi a Badesi continua a essere una delle mete preferite dai turisti, grazie alla sua vasta gamma di servizi che garantiscono una vacanza all’insegna del comfort. Tra i servizi più apprezzati, spicca la navetta gratuita, un vero fiore all’occhiello dell’amministrazione locale, finanziato grazie alla tassa di soggiorno.

I sindaco Mamia

“Uno dei tanti servizi che abbiamo è quello del Bus Navetta, finanziato con l’imposta soggiorno”. – parla il Sindaco di Badesi, Gianmario Mamia –“Consiste nel prendere gli ospiti portarli da una spiaggia all’altra e in paese. Il Bus è attivo anche per le strutture ricettive. È un servizio innovativo, perché è gratuito e tutti né possono usufruire, sia residenti che non”.

Badesi continua a crescere dal punto di vista turistico e a dimostrarlo sono i dati. In questa stagione, nel mese di giugno, si è registrato un incremento del 37,64%, con 4620 ospiti rispetto ai 3919 dello scorso anno.

“Siamo molto contenti” – dichiara il primo cittadino –“il nostro comune è in forte crescita, per questo abbiamo la necessità di implementare tutti questi servizi. Abbiamo 9 km di spiaggia attrezzati e vogliamo dare il massimo servizio a tutti. Stiamo dando anche la possibilità, qui parlo in ottica futura, di creare più occupazione per il territorio. L’esempio sono i nostri cinque chioschetti che sono stati comprati dal Comune di Badesi e che poi verranno dati in gestione ad imprenditori, attraverso la pubblicazione di bandi. Si tratta di un bar, una gelateria e tre attività commerciali. Questo ci permetterà di far vivere il lungomare non solo di giorno ma anche di notte quando c’è più movimento e vengono organizzati degli eventi”.

Tra i numerosi vantaggi, la spiaggia di Li Junchi offre moderne strutture balneari perfettamente attrezzate, con prezzi modici accessibili a tutti.

Li Junchi spiaggia attrezzata

“Abbiamo la spiaggia super attrezzata”- dice Tore Stangoni, socio della cooperativa Lido G.A.B –“ nella prima fila il lettino tutta la giornata costa 25 €, mentre la seconda 20 €. I prezzi sono così già da un paio d’anni, perché se i prezzi aumentassero, col carovita che abbiamo, in pochi avrebbero la possibilità di permettersi un ombrello. Il lungomare è cambiato parecchio rispetto agli altri anni, questo grazie alla buona volontà da parte dell’Amministrazione comunale, la gente è contenta dei servizi che riusciamo ad offrire. Possiamo anche elogiarci, ormai da anni, le spiagge di Badesi sono Bandiera Blu e per noi questo è motivo di grande orgoglio.

Per chi non vuole rinunciare all’attività fisica nemmeno in vacanza, Li Junchi mette a disposizione una piscina e attrezzi fitness. Non manca l’info-point, aperto tutto il giorno, con il servizio biblioteca dove è possibile prendere un libro in prestito. Inoltre, la spiaggia è attrezzata con un parco giochi per bambini, servizi igienici con docce, chioschi e bar.

Parco giochi e servizi

“Abbiamo la zona dove ci sono il Parco Giochi” – Continua Mamia –“che è stato allestito anche con un nuovo galeone. È presente la piscina comunale che abbiamo dato in gestione, aperta dalle nove del mattino sino alle 7:30 di sera. Sono presenti i servizi igienici e le docce tutto in forma gratuita. Il nostro obiettivo è quello di crescere e continuare a creare a dare nuovi servizi. Ogni anno andiamo a implementare l’offerta verso il turista, dal 2023 il turista paga l’imposta di soggiorno e con questa noi dobbiamo restituire dei servizi ai nostri ospiti. Restituire servizi vuol dire dare a loro tutto quello che è necessario”.

“Non manca l’info-point, l’ufficio informazioni, che troviamo nel parcheggio, che dà le informazioni e raccoglie anche lamentela dei turisti che servono a correggere gli errori che si fanno durante la stagione per poi non ripeterli. Riusciamo a dare al turista informazioni anche dal web però molte volte il turista ha bisogno di avere un’interlocuzione diretta”. – Conclude il Sindaco –“È anche attiva la biblioteca in spiaggia, con la possibilità a chiunque di prendere un libro in prestito e poi restituirlo”.

Con questi servizi di alta qualità, Li Junchi si conferma una destinazione ideale per chi cerca relax e comodità, rendendo Badesi un punto di riferimento per il turismo balneare dell’isola.

