Torna la Strada Scolastica in via Nanni.

Dopo il successo della Strada Scolastica di via Nanni a Olbia, il comune ha deciso di fare il bis con una nuova ordinanza emessa il 16 settembre.

A partire da settembre, infatti, la strada sarà chiusa durante gli orari di entrata e uscita degli studenti per tutto l’anno scolastico 2019/2020. L’ordinanza, nata per liberare il centro storico dalle auto e rendere più sicure le strade in prossimità delle scuole, era partita aprile scorso.

L’ordinanza ha riscontrato un miglioramento della qualità della vita, accompagnato anche dal restyling e la creazione di nuovi spazi di aggregazione per i giovani. Olbia è stata la prima città in Sardegna ad aver aderito al progetto nazionale delle strade scolastiche.

