Incendio in una casa a Luras: evacuata abitazione

Un incendio a Luras.

Uno spaventoso incendio è scoppiato in un appartamento a Luras. È accaduto intorno alle 19 di oggi in via Crispi. Scattato l’allarme, un vigile del fuoco libero è intervenuto e sul posto è arrivata la squadra dei Vigili del fuoco di Tempio è prontamente giunta sul luogo per domare il rogo che è divampato nel cortile della abitazione del paese.

All’arrivo sul posto un vigile del fuoco libero dal servizio aveva già provveduto a evacuare l’appartamento e ad iniziare le prime operazioni di spegnimento. La squadra ha estinto l’incendio e recuperato delle bombole, interessate dalle fiamme che si trovavano nel cortile. Sul posto carabinieri di Tempio e 118 che ha preso in consegna i due occupanti per i controlli del caso.

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