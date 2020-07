La tariffa agevolata giornaliera per i residenti di San Pantaleo.

Così come confermato durante l’incontro tra il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e i cittadini è stato firmato oggi il provvedimento che prevede la tariffa agevolata nel parcheggio della spiaggia Rena Bianca per i residenti nella frazione di San Pantaleo.

“Si tratta di una istanza che abbiamo voluto soddisfare per andare incontro alle esigenze della comunità della frazione” afferma il sindaco Nizzi. Da oggi, dunque, per i residenti a San Pantaleo, sarà di 5 euro la tariffa giornaliera del posteggio presso la spiaggia Rena Bianca. Anche a Bados si applica la stessa agevolazione per tutti i residenti nel Comune di Olbia.

(Visited 112 times, 141 visits today)