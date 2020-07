Il nuovo Puc di Olbia.

Il Puc è realtà. Il Consiglio comunale di Olbia ha approvato il piano. Un traguardo importante che arriva dopo quarant’anni di tentativi e inciampi burocratici. Ma durante la seduta del Consiglio comunale di ieri sono emerse alcune criticità, che hanno messo in discussione alcune scelte. Non solo. Il piano sconta il fatto di essere arrivato dopo parecchi anni, con una città molto trasformata.

Ad ogni modo, la nuova pianificazione della città tiene in considerazione l’ambiente e la qualità della vita. Più verde, riqualificazione di alcune zone della città, l’abbattimento delle sopraelevate e il rispetto delle coste. L’iter burocratico non è ancora concluso. Ora i cittadini potranno esprimere la loro opinione prima che il nuovo Puc arrivi alla Regione per essere approvato.

